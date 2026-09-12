Падна тайната за електрическите автомобили. Да живеят миниваните
Те стават отново на мода
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Те стават отново на мода
Миниван, брандиран със символите и логото на Европейските игри Баку 2015 премина днес през България. Автомобилът бе за кратко в централата на БОК, къд...
Благоевград. 74-годишна жена бе прегазена от автомобил в четвъртък вечерта на главен път Е-79 край Благоевград. Малко преди 20,00 часа миниван „Рено"...