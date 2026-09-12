Слагат ред в жалбите на обществени поръчки
Оставка хвърли шефът на Агенцията по кадастър
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Оставка хвърли шефът на Агенцията по кадастър
София. Парламентът разписа правомощията на министъра на инвестиционното проектиране и на министъра на регионалното развитие. Депутатите приеха на втор...
София. "От доста време виждам недостатъци в процеса на строителство и проектиране и мисля, че мога да бъда полезен", каза министърът на инвестиционнот...