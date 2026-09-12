Република Сръбска с нов президент! Кандидатът на Додик спечели
Синиша Каран води с около 8500 гласа
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Синиша Каран води с около 8500 гласа
Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че декларацията е национален документ, който реабилитира сръбските национални интереси
София. "Продължаваме да подкрепяме нашите западни съседи в техния европейски път. Имаме опит, който може да бъде много полезен", това заяви министър-п...