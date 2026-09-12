Обявиха българската номинация за "Оскар"
В категорията Международен пълнометражен филм
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В категорията Международен пълнометражен филм
Лентата на Милко Лазаров отива в Корея и Варшава
БГ кинодрама ще се завърти във Венеция в началото на септември. "Отчуждение", дебютният игрален филм на Милко Лазаров, участва в официалната селекция...