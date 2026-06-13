Преведоха 266 млн. на пенсионните фондове
Няма задържане на осигурителни вноски за втора пенсия към пенсионните дружества от страна на НАП. Това заяви Милена Кръстанова, зам. изпълнителен дире...
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Няма задържане на осигурителни вноски за втора пенсия към пенсионните дружества от страна на НАП. Това заяви Милена Кръстанова, зам. изпълнителен дире...