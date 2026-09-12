250 души ожениха вратар на "Лудогорец"
Шампионите му подариха картина на разградски художник Булката събра очите в "Хаят" с прозрачна рокля Вратарят на "Лудогорец" Милан Борян вече е жене...
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Шампионите му подариха картина на разградски художник Булката събра очите в "Хаят" с прозрачна рокля Вратарят на "Лудогорец" Милан Борян вече е жене...
Празниците за родния шампион "Лудогорец" вече приключиха. Разградчани са първият тим от "А" група, който стартира подготовката си за втория полусезон...
Вратарят на "Лудогорец" Милан Борян заведе годеницата си Снежана Филипович на почивка на Малдивите. Маркетинговият директор на "Партизан" побърза да с...
Нямам търпение да взема Снежана, разкри Милан Борян Пищна сватба ще има в "Лудогорец" веднага след Нова година. Вратарят на българския шампион Милан...
Вратарят на "Лудогорец" Милан Борян извади късмет. Травмата, която получи при победата над "Ботев" с 2:1, се оказа доста по-лека от очакваното. Канадс...
Шефка на "Партизан" се сгоди за Милан Борян "Лудогорец" отчете нов сериозен трансферен удар. Резервният вратар на "орлите" Милан Борян отмъква шеф от...
Вратарят Милан открадна сърцето на шефката на "гробарите" Българският шампион "Лудогорец" удари по "Партизан" за трета поредна година. В миналите на...
Разград. Вратарят на националния отбор на Канада Милан Борян вече не е част от Лудогорец. Това стана ясно след края на първия лагер на шампионите в Ту...
"Червените" харесаха нигериец, Кукоч си взе сбогом ЦСКА започна преговори с вратаря Милан Борян, който се раздели с "Лудогорец". Сърбинът с канадски...
Ливърпул. Стражът на Лудогорец Милан Борян заяви след загубата от Ливърпул с 1:2, че не е извършил никакво нарушение срещу Манкийо и дори не го е доко...
Милан Борян е близък приятел с Владо Стоянов Разград. Какво от това, че те са "Ливърпул"? Отиваме да ги бием, смело обяви Милан Борян. На обяд канадс...
Разград. Лудогорец привлече националния вратар на Канада Милан Борян. Трансферът е осъществен в петък, става ясно от официалния сайт на шампионите. Н...