Страхотен Йосиф Миладинов! Отива на финал
Радвам се, че успях да представя България на такова ниво, каза плувецът
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Радвам се, че успях да представя България на такова ниво, каза плувецът
Йосиф Миладинов взе бронз в Будапеща на 50 м бътерфлай
Йосиф Миладинов влезе с втори резултат във финала на 50 м бътерфлай в Будапеща
Националите Валентин Миладинов ("Бороборд") и Ирен Машова (НСА) са новите шампиони на България в сноубордкроса. Участие на първенството в Банско орган...