Проверяват три незаконни микроязовира
Те са изградени по течението на реката, преминаваща през село Змейово, община Стара Загора
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Те са изградени по течението на реката, преминаваща през село Змейово, община Стара Загора
Кметът на общината настоява да се предприемат неотложни аварийно-възтановителни дейности на два микроязовира
Кърджали. Микроязовирите и състоянието на речните корита на територията на община Момчилград се следят и няма опасност от преливане. Това съобщи кметъ...
„Пепелище 2" би застрашило участък от пътя „Кърджали – ГКПП"Маказа-Нимфея", а „Горичево" - промишлени цехове в Ардинско