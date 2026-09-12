Щерев депозира съгласие за снемане на имунитетът му
София. Още в началото на пленарното заседание депутатът от ДПС Щерю Щерев е депозирал съгласие да бъде снет имунитетът му. Това съобщи председателят н...
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София. Още в началото на пленарното заседание депутатът от ДПС Щерю Щерев е депозирал съгласие да бъде снет имунитетът му. Това съобщи председателят н...
От депозираните в деловодството текстове не ставало ясно кой е вносител
София. Директорът на брюкселския клон на организацията "Репортери без граници" Оливие Базил определя като "абсолютно неприемливи" думите на председате...