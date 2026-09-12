Пловдивчанки луди за автограф от Михалис Хаджиянис
Мегазвездата Михалис Хаджиянис бе бурно аплодиран в Античния театър в Пловдив преди вечер. Фенки от различни поколения се надпреварваха за автографи о...
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Мегазвездата Михалис Хаджиянис бе бурно аплодиран в Античния театър в Пловдив преди вечер. Фенки от различни поколения се надпреварваха за автографи о...
Пускат допълнителни билети пред сцената за концерта на 9 юли Само десет дни делят българската публика от втория концерт на кипърската звезда от гръцк...
Михалис Хаджиянис идва за втори концерт в България - на 9 юли в Античния театър в Пловдив. "Гостуването ми в София ме накара да съжалявам истински, ч...
Михалис Хаджиянис достави огромно удоволствие на българските си фенове
Гръцката поп звезда се подготвя за участието си тук с кратко турне с Анна Виси Втори балкон на зала 1 на НДК ще отвори за онези фенове на гръцката му...
Пропуските на цена 90 лева са последната възможност за най-големите фенове на гръцко-кипърската звезда Кипърският изпълнител от гръцки произход Михал...