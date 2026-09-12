Борците ни губят в Рио
Шампионът на планетата за 2010-а Михаил Ганев започна перфектно участието си в категория до 86 кг на олимпийския турнир по борба свободен стил. На ста...
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Шампионът на планетата за 2010-а Михаил Ганев започна перфектно участието си в категория до 86 кг на олимпийския турнир по борба свободен стил. На ста...
Михаил Ганев определено няма късмет. Борецът ни отново е контузен. Това стана на турнира "Дан Колов - Никола Петров" в з. "Универсиада". Световният ша...
Михаил Ганев донесе трета олимпийска квота за България на световното по борба в Лас Вегас. В кат. до 86 кг на свободния стил той стигна до малкия фин...