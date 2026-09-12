Михаела Маевска на седмото небе. Гушна бебче
Радостната новина бе съобщена лично от нея
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Радостната новина бе съобщена лично от нея
Капитанката на ансамбъла ни по художествена гимнастика Михаела Маевска ще бъде знаменосец на България по време на Закриването на Олимпийските игри в Р...
Капитанката Михаела Маевска се завърна в националния отбор по художествена гимнастика и проведе пълноценна тренировка. Грациите са на лагера във Варна...
Капитанът на националния отбор по художествена гимнастика Михаела Маевска ще махне патериците в сряда или четвъртък. Грацията претърпя успешна операц...