Изритаха медиен шеф заради Захариева
Уволнен е директорът на македонската информационна агенция
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Уволнен е директорът на македонската информационна агенция
Шефът на Надзорния съвет на Мaкeдoнcкaтa инфoрмaциoннa aгeнция (МИA) e oтcтрaнeн
Нейно превъзходителство Ема Хопкинс, посланик на Великобритания у нас, бе домакин на необичайно събитие. Нейните вип гости се събуха боси, за да усетя...