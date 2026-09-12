Всичко за Мезонет

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Мезонет в Маями за $2,9 млн.

Мезонет в Маями за $2,9 млн.

Животът в мезонет е мечта на много хора - просторно е, има място за всичките ви вещи, а в повечето случаи имате възможност да се наслаждавате на прекр...

24 юли | 15:50
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$387 млн. за мезонет в Монако

$387 млн. за мезонет в Монако

Мезонетът е може би най-желаният тип жилище. В големите градове по света мезонетите заемат най-високи етажи на сградите и предлагат чудесна гледка към...

02 април | 19:45
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