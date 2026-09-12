Ето в чий мезонет се нанесе Банева
Освободената като тежко болна Евгения сега е дала като свой актуален адрес мезонет на столичния бул. „Витоша”
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Освободената като тежко болна Евгения сега е дала като свой актуален адрес мезонет на столичния бул. „Витоша”
Животът в мезонет е мечта на много хора - просторно е, има място за всичките ви вещи, а в повечето случаи имате възможност да се наслаждавате на прекр...
Разсеяни съпрузи от Англия предизвикаха пожар в апартамента си в комплекс „Три планини" край Разлог. Собствениците на мезонета, който е на две нива, о...
Ню Йорк. $118,5 млн. е цената на най-скъпия мезонет, който се продава в Ню Йорк. Той е комбинация от три мезонета на върха на Ritz-Carlton на West Str...
250 000 долара трябва да броите, за да прекарате месец в суперлуксозен хотелски мезонет в Ню Йорк. Офертата всъщност е с огромна отстъпка, защото тол...
Мезонетът е може би най-желаният тип жилище. В големите градове по света мезонетите заемат най-високи етажи на сградите и предлагат чудесна гледка към...
Париж е един от най-красивите градове в света. За престоя си там може да си наемете луксозно жилище, вместо да отсядате в хотел. Мезонет на Avenue Mon...