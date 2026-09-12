"Дракон" се скачи с Международната космическа станция
Това е 18-ата успешна мисия за доставка на товари на компанията на милионера Илън Мъск до орбиталния комплекс
Следете всички новини, анализи и коментари за Международната Космическа Станция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е 18-ата успешна мисия за доставка на товари на компанията на милионера Илън Мъск до орбиталния комплекс
Изключително красива гледка на спяща Европа показаха от Международната космическа станция (МКС). Видеото е заснето на 28 март 2015 година. Картината...
Байконур. Трима астронавти - руснак, американец и италианец, излетяха на борда на ракета Союз от космодрума в Байконур към Международната космическа с...