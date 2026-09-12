Благотворителен базар на Международен женски клуб-София
21 дами, ръководители на дипломатически представителства на чуждестранни страни у нас, ще бъдат почетни гости на тържественото събитие...
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21 дами, ръководители на дипломатически представителства на чуждестранни страни у нас, ще бъдат почетни гости на тържественото събитие...
Еднодневното събитие е от 9 до 19 часа на 2 декември в Интер Експо Център и в него ще участват представителни щандове от 60 държави...
София. Поне седем различни вида еврейски сладкиши с етикет: Hand made by Arza Kamisa Raz, Wife of the Israeli Ambassador in Sofia (буквално: собствено...