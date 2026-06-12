Старозагорско школо посреща партньорски училища
Езиковата гимназия "Ромен Ролан" в Стара Загора ще бъде домакин на четвъртата международна среща по проект FuturEYEzing по програма Eразъм + К 2
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Езиковата гимназия "Ромен Ролан" в Стара Загора ще бъде домакин на четвъртата международна среща по проект FuturEYEzing по програма Eразъм + К 2
Община Кърджали е сред 10-те български общини, които участват в международния проект „Подкрепа за плановете за градска мобилност", финансиран по прогр...