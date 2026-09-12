Любимец на сектор "Г" се връща на "Армията"
Един от любимците на Сектор "Г" - Методи Деянов, е пред завръщане на "Армията". Младият треньор се очаква отново да започне работа в клуба. За последн...
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Един от любимците на Сектор "Г" - Методи Деянов, е пред завръщане на "Армията". Младият треньор се очаква отново да започне работа в клуба. За последн...
Изборът на нов треньор на ЦСКА не е лесна работа. Томов е в цайтнот след оставката на Стойчо Младенов, научи "Стандарт". Първи вариант е Любо Пенев. Т...
София. Селекционерът на националния отбор на България до 19 години Методи Деянов подаде оставка. Причината е неуспешното представяне на младежите ни в...
София. Треньорът на националния отбор по футбол до 19 г. Методи Деянов оповести, че смята да връчи оставката си. Младият селекционер направи заявление...