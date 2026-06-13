Почистиха местността Кьошдере край Кърджали
Над 20 чувала с отпадъци бяха събрани в района на находището на защитеното растение Венерин косъм в местността Кьошдере край Кърджали. Находището се п...
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Над 20 чувала с отпадъци бяха събрани в района на находището на защитеното растение Венерин косъм в местността Кьошдере край Кърджали. Находището се п...