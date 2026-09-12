Преглед на регионалния печат
БЛАГОЕВГРАД Главната счетоводителка на най-голямата държавна болница в Пиринско Камелия Никова ще бъде освободена от ръководната длъжност. Новината е...
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БЛАГОЕВГРАД Главната счетоводителка на най-голямата държавна болница в Пиринско Камелия Никова ще бъде освободена от ръководната длъжност. Новината е...
ВИДИН Първата дупка преди първия сняг отразява вестник "Видин". Тази първа дупка се е появила в средата на пътя по моста между Видин и Калафат. Дупка...
ВИДИН Гонят ренегата Паунов, съобщава днес вестник „Видин". Синята съветническа група е поставила ултиматум на своя заместник-председател Павел Пауно...
ДОБРИЧ Провелото се вчера редовно първо заседание след ваканцията на местния парламент в Добрич е темата на първите страници на добричките всекидневн...
ДОБРИЧ Водещата тема на броя на в. "Нова добруджанска трибуна" е от завършилия фестивал на мажоретните състави, ежедневникът съобщава, че голямата на...
СТАРА ЗАГОРА Под заглавие "Прокуратурата няма доказателства за незаконно използване на СРС", в. "Старозагорски новини" съобщава за снощното изявление...