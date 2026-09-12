Всичко за Местни Вестници

Следете всички новини, анализи и коментари за Местни Вестници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град
Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

БЛАГОЕВГРАД Главната счетоводителка на най-голямата държавна болница в Пиринско Камелия Никова ще бъде освободена от ръководната длъжност. Новината е...

01 ноември | 8:26
0 коментара
5356
Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН Първата дупка преди първия сняг отразява вестник "Видин". Тази първа дупка се е появила в средата на пътя по моста между Видин и Калафат. Дупка...

17 октомври | 7:24
0 коментара
3778
Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН Гонят ренегата Паунов, съобщава днес вестник „Видин". Синята съветническа група е поставила ултиматум на своя заместник-председател Павел Пауно...

07 октомври | 7:50
0 коментара
3496
Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ДОБРИЧ Провелото се вчера редовно първо заседание след ваканцията на местния парламент в Добрич е темата на първите страници на добричките всекидневн...

18 септември | 8:18
0 коментара
2920