СДС дава свобода за коалиране по места за кметските избори
Приоритетите за България можели да бъдат обединяващи за партиите, с които синята партия ще се коалира
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Приоритетите за България можели да бъдат обединяващи за партиите, с които синята партия ще се коалира
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов се срещна с група от 30 общински съветници, членове и си...
Партията е в ситуация, която увеличава и политическото ѝ значение, защото вече мнозинството в парламента зависи от Парламентарната група на АБВ. Това...