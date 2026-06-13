Кайнарджа влиза в европейската мрежа „Места на мира”
Общината събира гости от Европа край Историческата чешма, където Турция и Русия подписват мир през 1774 година Международна конференция на европе...
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Общината събира гости от Европа край Историческата чешма, където Турция и Русия подписват мир през 1774 година Международна конференция на европе...