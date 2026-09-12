„Нотр Дам“ преодоля пожара
В събота за пръв път ще бъде отслужена меса в катедралата „Нотр Дам“
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В събота за пръв път ще бъде отслужена меса в катедралата „Нотр Дам“
Премиерът Бойко Борисов бе забелязал, любопитен детайл - че папа Франциск отслужи неделната меса с омофора, който му подари при срещата на летище Софи...
Култовата меса „Cтaбaт Maтep“ нa Джoaĸинo Pocини ще прозвучи на старозагорска сцена нa връх Beлиĸи чeтвъpтъĸ – дeн зa пpeчиcтвaнe и cмиpeние в Cтpac...
Папа Франциск отслужи литургия пред около 1 млн. души на брега на океана в Коломбо, Шри Ланка. Литургията бе по повод на канонизирането на първия свет...