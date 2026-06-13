Мобилно приложение дава информация за мерките срещу Covid-19
Чрез приложението могат да се подават и сигнали до общинската администрация в Момчилград
Следете всички новини, анализи и коментари за Мерки Срещу Коронавирус. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чрез приложението могат да се подават и сигнали до общинската администрация в Момчилград
Извънредно заседание проведе Областният съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи