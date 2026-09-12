Три мита за града с най-странното име у нас
На кого или какво е кръстен
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На кого или какво е кръстен
След като пет години хората от Меричлери разчитаха на питейна вода от водоноски, заради високите количества на манган и арсен във водата им, от понеде...
Хасково. „Иво Прокопиев и Цветелина Бориславов са виновни за краха на управлението на Борисов. Те редяха неговия кабинет", заяви в Меричлери лидерът...