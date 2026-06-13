Иван Кондов се срещна със зам.-министъра на външните работи на Турция. Какво обсъдиха
По време на срещата беше направен преглед на двустранните отношения между България и Турция с акцент върху активното сътрудничество
Следете всички новини, анализи и коментари за Мехмет Кемал Бозай. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По време на срещата беше направен преглед на двустранните отношения между България и Турция с акцент върху активното сътрудничество