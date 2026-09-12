Всичко за Меглена Караламбова

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Два юбилея в Армията

Два юбилея в Армията

Меглена Караламбова и Красимир Спасов празнуват заедно юбилеите си със спектакъла "Откраднати разкази" от Доналд Маргулис. Първото представление е на...

14 април | 19:25
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