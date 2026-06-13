Първолаци забиват знамето върху Меджиди табия
Първокласници от Силистра ще забият националния трибагреник върху крепостта Меджиди табия в града. Малчуганите от училище "Отец Паисий" предлагат бълг...
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Първокласници от Силистра ще забият националния трибагреник върху крепостта Меджиди табия в града. Малчуганите от училище "Отец Паисий" предлагат бълг...