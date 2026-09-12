"Стандарт" с гръмък успех в Медийната лига
Отборът на "Стандарт" постигна категоричен успех с 12:4 над колегите от "Витоша Нюз". Двубоят бе първи след подновяването на Макдоналдс Медийна лига....
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Отборът на "Стандарт" постигна категоричен успех с 12:4 над колегите от "Витоша Нюз". Двубоят бе първи след подновяването на Макдоналдс Медийна лига....
"Стандарт" удари лидера в медийната лига "Спортал" с 5:4 в много драматичен мач. Любимият вестник надделя след хеттрик на Николай Стойков и едно попа...
София. Футболният отбор на "Стандарт" стартира с победа участието си в медийната лига "Макдоналдс Къп". Тимът надигра с 5:3 колегите от "Канал 3" след...
София. Футболният отбор на "Стандарт" ще почива в първия кръг на новото първенство в медийната лига "Макдоналдс Къп". Това отреди тегленият днес жреби...