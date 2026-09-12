Български ученици спечелиха 4 сребърни медала на 36-ата Международна олимпиада по информатика
Българският отбор запазва 5-ото място по общ брой медали от всички издания на олимпиадата
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Българският отбор запазва 5-ото място по общ брой медали от всички издания на олимпиадата
Да възродим традициите на този спорт, е посланието на сдруженията-организатори
Част от нашите призьори бяха отличени на специална церемония
Българските спортисти се завърнаха с 6 медала от които 2 златни
Генсекът на БОК връчи отличията на тежките самбисти
Рекорден брой участници, над 600 взеха участие на държавното първенство по таекуондо, което се проведе в Горна Малина. Те се включиха във всички дисци...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи почетни медали на ММС на българските атлети, спечелили 18 отличия на XI Европейски детски атлетиче...
Новият закон ще реши проблемите, смята министърът Министърът на младежта и спорта Красен Кралев бе през цялото време до олимпийците ни в Рио. Той е п...
Пролетният сезон на националната кампания „Воля за спорт" за хора в неравностойно положение стартира от град Харманли на 26-ти април на площада в 16.3...
С шест медала се завърна българският национален отбор по математика от 19 Балканиада за ученици в Белград. Нашите ученици донесоха 2 златни, един среб...
София. Шампионите и медалистите от вторите младежки олимпийски игри в Нанджин ще бъдат наградени от Fibank (Първа инвестиционна банка), генерален спон...