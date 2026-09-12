Ремонтираха и украсиха детското отделение в разложката болница
Завърши ремонтът на Детско отделение в МБАЛ – Разлог. Общината го извърши със собствени средства, след като през изминалите години бяха инвестирани на...
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Завърши ремонтът на Детско отделение в МБАЛ – Разлог. Общината го извърши със собствени средства, след като през изминалите години бяха инвестирани на...
Благоевград. Започна цялостно саниране на сградата и подмяна на дограмата на Многопрофилна болница за активно лечение в Разлог. Ремонтът е на стойност...
Благоевград. МБАЛ – Разлог повиши нивото и ефективността на здравните услуги по диагностика, лечение и долекуване, което увеличи броя на пациентите в...