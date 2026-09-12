Бургаски болници дежурят по график през сезона
Лекари от МБАЛ Бургас отправят покана до другите болници в града за равномерно разпределение на спешните случаи. Това е единственият начин да се осигу...
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Лекари от МБАЛ Бургас отправят покана до другите болници в града за равномерно разпределение на спешните случаи. Това е единственият начин да се осигу...
Гинеколози от МБАЛ Бургас оперираха 54-годишна пациентка с огромен тумор на яйчниците. Операцията е извършена по спешност. Оказало се , че туморът теж...
Специалисти от ВМА ще работят периодично и в МБАЛ Бургас. Столичните лекари ще преглеждат пациенти и ще влизат на визитации в в отделенията, съобщиха...
Бургас. Психично болен бургазлия превъртя и потроши мебелите в болничната си стая. Поредният случай се разигра на шестия етаж в МБАЛ Бургас в около 5....
Поставят антибактериални стени и подове Бургас. МБАЛ Бургас ще има най-модерното родилно отделение. Залата за израждане, неонатологията и стаите на р...