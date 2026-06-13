Мая и Антони Дончев месят музика
С "Малко театрален концерт" откриват четвъртия сезон на проекта "Камерна сцена-Пловдив". На 28 март в 18 часа Мая Новоселска и Антони Дончев влизат в...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мая Дончева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С "Малко театрален концерт" откриват четвъртия сезон на проекта "Камерна сцена-Пловдив". На 28 март в 18 часа Мая Новоселска и Антони Дончев влизат в...