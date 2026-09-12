Официално! Почетино поема САЩ
Бившият мениджър на Тотнъм и Челси ще изведе американците на домашното им световно първенство през 2026
Следете всички новини, анализи и коментари за Маурисио Почетино. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившият мениджър на Тотнъм и Челси ще изведе американците на домашното им световно първенство през 2026
Подробностите по сделката му все още не са ясни
Временно начело на Челси е Франк Лампард
Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Антони Марсиал спечели наградата за футболист на септември във Висшата лига. Младокът дойде на "Олд Трафорд" от "Мо...
Лондон. Тотнъм ще назначи Маурисио Почетино за мениджър на тима тази седмица, информира Goal. Настоящият треньор на Саутхемптън ще сложи подписа си по...