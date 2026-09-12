Президентът на Аржентина идва у нас догодина
Президентът на Аржентина Маурисио Макри ще посети страната ни догодина, съобщи българският му колега Росен Плевнелиев след срещата на двамата държавни...
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Президентът на Аржентина Маурисио Макри ще посети страната ни догодина, съобщи българският му колега Росен Плевнелиев след срещата на двамата държавни...
Новият президент на Аржентина Маурисио Макри, който произхожда от богато семейство, ще дарява заплатата си на фондация в Буенос Айрес, която дава хран...
Макри е бивш шеф на един от най-големите футболни клубове в света Новата първа дама пък е красавица от Сирия Бизнесмен, футболен бос, кмет на Буенос...