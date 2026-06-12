Безплатни ваксини срещу рак на маточната шийка и за 13-годишните
София. Правителството одобри промени в Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г., с...
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София. Правителството одобри промени в Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г., с...