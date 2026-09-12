Кой тиган е най-добър за здравето? Един материал изпъква
Чугунът издържа на високи температури, няма синтетично незалепващо покритие и при добра грижа служи с години
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Чугунът издържа на високи температури, няма синтетично незалепващо покритие и при добра грижа служи с години
Учените откриха рядък материал, формиран при над 7000 градуса и светкавично охлаждане
Община Казанлък ще извърши проверка, съвместно с компетентните институции
Нa втopo мяcтo ocтaвaт Pycия
Изданието излезе с материал
При опит да се разреже, материалът изпраща вълни, които разрушават остриетата на използвания трион или нож.
Олекотяване на материала по литература, предлагат учители и директори Не можем да товарим българския ученик с всичко, което е създадено от наши и чуж...
Реже всичко и струва колкото керамиката, хвалят се учени Скоро в Русия ще започне промишленото производство на материал, който е по-твърд от диаманта...