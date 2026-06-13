Изненади в "Мастършеф". Какво предстои
Любопитна новина за предстоящите епизоди
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Любопитна новина за предстоящите епизоди
Остават броени седмици до края на кастингите за новия сезон на MasterChef
Италианската кухня вдъхнови хоби-готвачите, Chef Силвена Роу се впусна в горещи танци
Добромир Ганчев - Добата спечели Master престилката с първата веган торта в живота си
Фатална грешка й коства мечтата за титлата и наградата от 100 000 лева
Кутията на MasterChef връща към корените
Красавицата отдавна обмисля да се включи в кулинарното предизвикателство
Големият финал на MasterChef 5 прикова вниманието на над 1 милион зрители
Томи и Джери вкарват бъдещия гладиатор в кухнята Ако до началото на март той беше име предимно във фармацевтичния бизнес, то днес нещата не стоят так...
Танци и много екшън в кухнята на MasterChef. В понеделник зрителите ще видят последния ден от кастингите и битката за последните престилки. Пред Викто...
На 1 март от 21:30 часа MasterChef се завръща в ефира на bTV с втори, още по-горещ сезон. След първото си издание, което промени представите за любите...
Кулинарните факири от предаването MasterChef започват своя кулинарна рубрика в сутрешното предаване "Преди обед". Любимото трио Симеон Червенков, Стеф...
Първият MasterChef на България, Аврам Големечков и Стефан Стефанов започват общ кулинарен проект. Той ще бъде нещо от сорта на "Гурме на колела". Него...
Симеон Червенков грабна 100 000 лв награда и бе обявен за новият най-добър професионален готвач на България в шоуто MasterChef по bTV. Втора в оспорва...
Елена, Аврам и Симеон са тримата полуфиналисти в MasterChef. Снощи Боян, който наскоро стана татко за първи път, напусна кулинарната надпревара. "Поб...
Боян от кулинарното шоу на бТВ MasterChef стана баща на син. Това съобщиха продуцентите на шоуто и пожелаха "повече усмивки, много търпение и най-вече...
Четиримата финалисти в MasterChef ще се изправят пред най-екзотичното и хазартно предизвикателство в кутията на MasterChef до сега, а шеф Виктор Ангел...
Утре вечер от 21:30 в MasterChef по bTV шеф Михалчев ще представи екзотичен мастърклас за приготвянето на „час соба яки" или нудли от зелен чай в маки...
Утре вечер от 21:30 часа състезателите ще излязат за първи път от комфорта на кухнята на MasterChef. Отборната битка ще се състои в голяма търговска в...