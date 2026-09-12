Всичко за Мастектомия

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Колеги подкрепят Анастейша

Колеги подкрепят Анастейша

Лос Анджелис. Анастейша, която претърпя двойна мастектомия, след като беше диагностицирана с рак на гърдата за втори път, получи подкрепа от колеги и...

03 октомври | 6:10
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