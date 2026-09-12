Анджелина Джоли с разтърсваща изповед, показа белезите си
Тя отново доказа, че не е само красиво лице на екрана
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Тя отново доказа, че не е само красиво лице на екрана
Анастейша също си e направила мастектомия като Анджелина Джоли, но предпочела да го запази в тайна. 45-годишната певица беше диагностицирана с рак на...
Анджелина Джоли потвърди, че ще се подложи на нова операция след двойната мастектомия, която претърпя миналата година. По този начин актрисата иска да...
Лос Анджелис. Анастейша, която претърпя двойна мастектомия, след като беше диагностицирана с рак на гърдата за втори път, получи подкрепа от колеги и...
Изглежда все по-очевидно, че Анджелина Джоли е била права, като се подложи на превантивна двойна мастектомия за отстраняване на млечните жлези. По то...