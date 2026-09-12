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В езически времена това бил празникът на пролетта
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В езически времена това бил празникът на пролетта
За пръв път в центъра на София, в градинката между Дома на Москва и Руската църква, се проведе най-веселият, пъстър и шумен руски празник - Масленица....
Враца. Чучело, което е символ на студа и лошотията, изгоря на хълма Калето над Враца. Руската общност в града избра за ритуала възвишението, на което...