Най-възрастната жена в света почина на 117 години
Най-възрастната жена в света Мисао Окава почина на преклонната възраст от 117 години. Родената на 5 март 1898 година японка официално получи признание...
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Най-възрастната жена в света Мисао Окава почина на преклонната възраст от 117 години. Родената на 5 март 1898 година японка официално получи признание...