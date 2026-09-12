Всичко за Марсилска Треска

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Кърлеж уби жена

Кърлеж уби жена

Пазарджик. Възрастна жена от Пазарджик почина от марсилска треска след ухапване от кърлеж. Това е първата жертва на опасните акари за сезона, обясни з...

09 юни | 19:30
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