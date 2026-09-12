Първи случай на марсилска треска в Пловдив
Граждани сигнализират за истинска напаст от изключително опасните паразити
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Граждани сигнализират за истинска напаст от изключително опасните паразити
Пет случая на марсилска треска са регистрирани през изминалата седмица в Бургаско. Това показва справка на сайта на Регионалната здравна инспекция в г...
Кюстендил. Четирима болни от марсилска треска са били регистрирани за седмица в Кюстендил. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция за "Фокус"....
Пазарджик. Възрастна жена от Пазарджик почина от марсилска треска след ухапване от кърлеж. Това е първата жертва на опасните акари за сезона, обясни з...
Сливен. Двама пациенти с диагноза марсилска треска са регистрирани в Регионалната здравна инспекция в Сливен през месец април. Това съобщи д-р Петя Ми...