Маршал менте на Парада на победата
Снимката на белобрад руснак, облечен в униформа с маршалски пагони, бе една от многото, които световните агенции разпространиха от Парада на победата...
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Снимката на белобрад руснак, облечен в униформа с маршалски пагони, бе една от многото, които световните агенции разпространиха от Парада на победата...