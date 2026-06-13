Бабел опита да изпържи татуист
Треньорът на "Люцерн" Маркус Бабел по стара традиция искал да си татуира емблемата на клуба си. Той е известен с това, че обича да си рисува символите...
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Треньорът на "Люцерн" Маркус Бабел по стара традиция искал да си татуира емблемата на клуба си. Той е известен с това, че обича да си рисува символите...