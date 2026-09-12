Всичко за Марко Косев

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Марко Косев бяга в Щатите

Марко Косев бяга в Щатите

София. Четирикратният световен шампион по бойно самбо Марко Косев разкри пред Livesport, че иска да се насочи към MMA и смята да се бие в САЩ. "Не сам...

27 ноември | 17:54
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