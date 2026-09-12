Марко Косев обиден на страната ни
Петкратният шампион по бойно самбо Марко Косев обяви, че е обиден на държавата и обмисля да спре да се състезава за страната ни. Тази година през ное...
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Петкратният шампион по бойно самбо Марко Косев обяви, че е обиден на държавата и обмисля да спре да се състезава за страната ни. Тази година през ное...
Петкратният световен шампион по бойно самбо Марко Косев изрази недоволство от ниския бюджет, който държавата отпуска за неговия спорт. За това шампион...
Българският национален отбор по самбо се завърна от Световното първенство в Казабланка (Мароко) с шест медала, два от които златни. С тези успехи Бълг...
Българинът сваля по 10 килограма преди мач заради кантара "Тегурума" едва ли ви говори нещо. Това е специфична техника в самбото. Любимата, с която е...
София. Четирикратният световен шампион по бойно самбо Марко Косев разкри пред Livesport, че иска да се насочи към MMA и смята да се бие в САЩ. "Не сам...
Санкт Петербург. Марко Косев спечели световната титла в бойното самбо на шампионата в Санкт Петербург. Мъжът на грацията ни Катрин Велкова записа чет...