Оперната певица Мария Раднeр и детето й сред жертвите във френските Алпи
Оперната певица Мария Раднeр е сред загиналите пътници на злополучния полет на Germanlings. Тя е пътувала заедно със съпруга си и тяхното дете, съобща...
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Оперната певица Мария Раднeр е сред загиналите пътници на злополучния полет на Germanlings. Тя е пътувала заедно със съпруга си и тяхното дете, съобща...