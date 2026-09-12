Мария Киркова с уникален бенефис на Витоша
Над 300 приятели и състезатели уважиха голямата скиорка
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Над 300 приятели и състезатели уважиха голямата скиорка
Елитът в българските ски ще кара паралелен слалом на осветление на "Витошко лале"
Пампорово. Националката Мария Киркова (на снимката) и Робин Бак (Финл) спечелиха днешните гигантски слаломи от календара на БФСки за купа "Пампорово",...
Сочи. Единственият ни представител в днешния ден на Олимпийските игри в Сочи Мария Киркова се класира на 37-о място след първия манш в гигантския слал...
Сочи. България ще има един представител в днешния ден на Зимните олимпийски игри в Сочи, в лицето на Мария Киркова. Тя ще излезе в битката на гигантск...
София. Мария Киркова ще бъде знаменосец на българска делегация на ХХІІ зимни олимпийски игри в Сочи, съобщиха от пресцентъра на БОК. Състезателката на...
Кранска гора. Най-добрата българска скиорка алпийка Мария Киркова завърши на престижното второ място във втория гигантски слалом на осветление от кале...
Кранска гора. Водещата българска алпийка Мария Киркова зае престижното четвърто място в нощния гигантски слалом от календара на ФИС в словенския ку...