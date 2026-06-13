Фентъзи на осмокласничка спечели "Недоизречено"
Откъс от фентъзи роман спечели безапелационно първа награда в шестото издание на нестандартния литературен конкурс "Недоизречено". Авторката е 14-годи...
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Откъс от фентъзи роман спечели безапелационно първа награда в шестото издание на нестандартния литературен конкурс "Недоизречено". Авторката е 14-годи...