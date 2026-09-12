Златната Боряна Калейн с нова титла
Грацията ни грабна приза на името на Мария Гигова
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Грацията ни грабна приза на името на Мария Гигова
Членът на Управителния съвет на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Гигова изсипа цяла купчина от суперлативи за грациите ни. В час...
Лозана. Спортният арбитражен съд в Лозана отмени наказанията на шестимата членове на Техническия комитет по художествена гимнастика към международната...
София. Бившият председател на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Гигова бе изключена до края на 2014 година от Техническата комиси...