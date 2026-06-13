Човек на "Атака" поиска убежище в Беларус
Бившият член на софийската организация на "Атака" Марио Пунчев поиска политическо убежище в Беларус. Пунчев е изпратил писмо до президента Александър...
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Бившият член на софийската организация на "Атака" Марио Пунчев поиска политическо убежище в Беларус. Пунчев е изпратил писмо до президента Александър...